Миколаївщина: вчора окупанти поранили ще 20 людей

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"Загалом же за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 20 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", – написала Замазєєва.

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Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовано у Широківській, Березнегуватській, Шевченківській громадах та у місті Баштанка.

Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 335 громадян, які постраждали від атак окупантів.

Додамо

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що сьогодні вранці окупанти влучили у два навчальні заклади. В одній школі повністю зруйновано частину будівлі, в іншій – вибиті вікна, двері, пошкоджений дах та фасад.

Окрім навчальних закладів, пошкоджені будівлі приватного бізнесу, громадський транспорт та багатоквартирні будинки.

Наразі відомо про одного пораненого, якому знадобилася медична допомога.

Нагадаємо

Сьогодні вранці Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу – російські окупанти випустили дев'ять ракет.