Миколаїв зранку зазнав масованого ракетного обстрілу: близько 9 ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Миколаїв сьогодні вранці зазнав масованого ракетного обстрілу, повідомили у зведенні з ОДА за добу, пише УНН.
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"Сьогодні зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією, по обласному центру випущено 9 ракет", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначається, наразі відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об’єкту транспортної інфраструктури та готелю.
"Одну людину поранено. Попердньо без жертв", - сказано у повідомленні.
Детальна інформація уточнюється.
Що стосується обстрілів по області, то, як повідомляється:
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- Баштанський район: вночі — обстріли у місті Баштанка. За попередньою інформацією, є зруйновані житлові будинки, одна людина загинула. Детальна інформація уточнюється.
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- Уночі та зранку — обстріли у Широківській громаді. Влучання — переважно поза межами населених пунктів, внаслідок чого горіли поля з зерновими, пошкоджена водонапірна башня. Наразі пошкодження ліквідовано. Постраждалих немає.
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- Тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.
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