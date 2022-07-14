Миколаїв зранку зазнав масованого ракетного обстрілу: близько 9 ракет

Цитата

"Сьогодні зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією, по обласному центру випущено 9 ракет", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначається, наразі відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об’єкту транспортної інфраструктури та готелю.

"Одну людину поранено. Попердньо без жертв", - сказано у повідомленні.

Детальна інформація уточнюється.

Що стосується обстрілів по області, то, як повідомляється: