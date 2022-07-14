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Миколаїв зранку зазнав масованого ракетного обстрілу: близько 9 ракет

Миколаїв зранку зазнав масованого ракетного обстрілу: близько 9 ракет

Київ • УНН

 • 123083 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Миколаїв сьогодні вранці зазнав масованого ракетного обстрілу, повідомили у зведенні з ОДА за добу, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією, по обласному центру випущено 9 ракет", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначається, наразі відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об’єкту транспортної інфраструктури та готелю.

"Одну людину поранено. Попердньо без жертв", - сказано у повідомленні.

Детальна інформація уточнюється.

Що стосується обстрілів по області, то, як повідомляється:

  • Баштанський район: вночі — обстріли у місті Баштанка. За попередньою інформацією, є зруйновані житлові будинки, одна людина загинула. Детальна інформація уточнюється.
  • Уночі та зранку — обстріли у Широківській громаді. Влучання — переважно поза межами населених пунктів, внаслідок чого горіли поля з зерновими, пошкоджена водонапірна башня. Наразі пошкодження ліквідовано. Постраждалих немає.
  • Тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.
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