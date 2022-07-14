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Николаев утром подвергся массированному ракетному обстрелу: около 9 ракет

Киев • УНН

 • 123081 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Николаев сегодня утром подвергся массированному ракетному обстрелу, сообщили в сводке из ОГА за сутки, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня утром Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. По предварительной информации, по областному центру выпущено 9 ракет", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, известно о повреждении двух учебных заведений, объекта транспортной инфраструктуры и гостиницы.

"Один человек ранен. Предварительно без жертв", - говорится в сообщении.

Подробная информация уточняется.

Что касается обстрелов по области, то, как сообщается:

  • Баштанский район: ночью — обстрелы в городе Баштанка. По предварительной информации, есть разрушенные жилые дома, один человек погиб. Подробная информация уточняется.
  • Ночью и утром — обстреляли в Широковской громаде. Попадания — преимущественно вне населенных пунктов, в результате чего горели поля с зерновыми, повреждена водонапорная башня. В настоящее время повреждение ликвидировано. Пострадавших нет.
  • Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
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