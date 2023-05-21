Николаевщина: оккупанты нанесли удар по области, поврежден частный дом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. На Николаевщине в результате вражеского обстрела был поврежден частный дом. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
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"Вчера, 20 мая, в 09:00 зафиксированы вражеские обстрелы по территории населенного пункта Куцурубской громады. В результате чего поврежден частный дом. Пострадавших нет", - написал Ким.
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Он также добавил, что 20 мая, в 10:00 и 16:11 враг наносил удары по береговой полосе и акватории г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет.
Отмечается, что в г. Николаев, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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