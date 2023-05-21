Миколаївщина: окупанти нанесли удар по області, пошкоджено приватний будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. На Миколаївщині внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено приватний будинок. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
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"Вчора, 20 травня, о 09:00 зафіксовано ворожі обстріли по території населеного пункту Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає", - написав Кім.
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Він також додав, що 20 травня, о 10:00 та 16:11 ворог завдавав ударів по береговій смузі та акваторії м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.
Зазначається, що у м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
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