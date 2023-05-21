В небі над Дніпропетровщиною були збиті всі ворожі дрони - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. В небі над Дніпропетровщиною були збиті всі ворожі дрони. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, пише УНН.
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"Вночi ворог спрямував на Дніпропетровщину БпЛА. Всі безпілотники військові з повітряного командування "Схід" збили. Блискуча робота!", - йдеться в повідомленні.
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В Дніпропетровській ОВА додали, що решту ночi в регіоні було спокійно - без обстрiлiв.
Однак, на ранок агресор вдарив з важкої артилерiї по Нiкопольщині. Поцілив по Мирівській громаді. Люди не постраждали. Наслiдки атаки уточнюються.
Нагадаємо
Українська авіація за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.