В небе над Днепропетровщиной были сбиты все вражеские дроны - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В небе над Днепропетровщиной были сбиты все вражеские дроны. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, пишет УНН.
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"Ночью враг направил на Днепропетровщину БПЛА. Все беспилотники военные из воздушного командования "Восток" сбили. Блестящая работа!", - говорится в сообщении.
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В Днепропетровской ОВА добавили, что остаток ночи в регионе было спокойно - без обстрелов.
Однако, на утро агрессор ударил из тяжелой артиллерии по Никопольщине. Попал по Мировской громаде. Люди не пострадали. Последствия атаки уточняются.
Напомним
Украинская авиация за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.