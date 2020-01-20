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Микитась пытался вылететь из Украины

Киев • УНН

 • 28916 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Бывший нардеп и президент корпорации "Укрстроя" Максим Микитась пытался сегодня вылететь из Украины. Об этом журналисту УНН сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

Микитась пытался вылететь из Украины

Так, отвечая на вопрос, пытался ли Микитась вылететь из Украины Демченко ответил: "Могу подтвердить, что действительно, в отношении данного лица имела место ситуация в аэропорту Борисполь, когда он пытался улететь из Украины, в то же время все обстоятельства назвать не могу".

Напомним, ВАКС продолжил экс-президенту "Укрстроя" мера пресечения в виде возложенных на него судебных обязанностей до середины февраля.

Как сообщалось ранее в УНН, экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В конце октября Микитася взяли под стражу и определили залог в 80 млн грн.

Также, рейдеры экс-главы "Укрстроя" Максима Микитася, который находится под арестом, пытаются получить доступ к 1,9 миллиарда гривен на счетах ОАО "Киевметрострой" через теневого нотариуса.

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