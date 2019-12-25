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ВАКС продовжив експрезиденту "Укрбуду" запобіжний захід до середини лютого

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Експрезиденту “Укрбуду” Максиму Микитасю продовжили строк дії покладених на нього судових обов’язків. Про це повідомляється на сайті Вищого антикорупційного суду України, передає УНН.

“Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжив строк дії обов’язків, покладених на експрезидента корпорації „Укрбуд“, до 14 лютого 2020 року”, — йдеться у повідомленні суду.

Суд зобов’язав підозрюваного прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу детектива, прокурора чи суду; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю (браслет).

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Нагадаємо, експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Наприкінці жовтня Микитася взяли під варту і визначили заставу у 80 млн грн.

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