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ВАКС продлил экс-президенту "Укрбуда" меру пресечения до середины февраля

Киев  •  УНН

 • 18472 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю продлили срок действия возложенных на него судебных обязанностей. Об этом сообщается на сайте Высшего антикоррупционного суда Украины, передает УНН.

“Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил срок действия обязанностей, возложенных на экс-президента корпорации „Укрбуд“, до 14 февраля 2020 года”, — говорится в сообщении суда.

Суд обязал подозреваемого прибывать к детективу, прокурору, следователю судьи, суда по каждому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства и/или работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в этом уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы паспорт (паспорта) для выезда за границу; носить электронное средство контроля (браслет).

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Напомним, экс-президента корпорации “Укрбуд” подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В конце октября Микитася взяли под стражу и определили залог в 80 млн грн.

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