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Микитась за допомогою рейдерів намагається отримати доступ до 1,9 млрд гривень "Київметробуду" через тіньового нотаріуса

Микитась за допомогою рейдерів намагається отримати доступ до 1,9 млрд гривень "Київметробуду" через тіньового нотаріуса

Київ • УНН

 • 24123 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Рейдери екс-глави "Укрбуду" Максима Микитася, який перебуває під арештом, намагаються отримати доступ до 1,9 мільярда гривень на рахунках ПАТ "Київметробуд" через тіньового нотаріуса. Про це повідомила журналіст Світлана Крюкова в своєму Facebook, передає УНН.

"Розбудіть хтось київську і центральну владу, будь ласка. І Кличка, поки не пішов в новорічну сплячку. Тут скандальчик назріває. Відомий спонсор #Сітки Порошенка, опальний забудовник Микитась вчора тупо через чорних нотаріусів змінив керівників "Київметробуду". І в даний момент, поки я пишу цей текст, намагається отримати доступ до рахунку, на якому знаходиться 1,9 млрд грн - кошти, призначені на будівництво метро на Виноградар", - обурилася Крюкова.

Вона закликала максимально поширити цю інформацію, щоб рейдери Микитася не встигли вкрасти у киян ці гроші.

"Прохання до киян - перешліть хтось це повідомлення Кличку, прочитайте вголос, на випадок, якщо читати не вміє, і потім ще раз прочитайте, йому ще два тижні подумати треба буде. І Зеленському - нехай покличе на килим заступника голови офісу Трофімова, який приголубив Микитася, і поставить йому питання: що у нас в країні відбувається?" - запропонувала журналіст.

Вона також вказала ім'я одного з "чорних нотаріусів", які на догоду Микитасю, провели незаконну операцію.

"І останнє запитання до міністра юстиції, який любить в черевиках вилазити на стіл. Так, а що там з чорними нотаріусами? Всіх перемогли? Бо поки ви на столі ку-куєте, одні і ті ж контори крутять-вертять вас на ялинці, як їм завгодно. Деталі по тому, що сталося. На випадок, якщо в країні з'явиться влада, ім'я чорного нотаріуса. 26.12.19 приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Головкін Я. В. провів державну реєстрацію ПАТ "Київметробуд" щодо зміни керівника Кобиля Василя Петровича на Метелицю Олександра Миколайовича", - процитувала Світлана Крюкова.

Нагадаємо, що 17 грудня рейдери скандального екскерівника "Укрбуду" Микитася провели фіктивні збори наглядової ради "Київметробуду", де оголосили себе новими керівникам компанії. Пізніше ЗМІ провели власне розслідування, де з'ясували, що всі аргументи і заяви рейдерів є маніпулятивними і навіть брехливими.

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