Микитась намагався вилетіти з України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Колишній нардеп та президент корпорації "Укрбуду" Максим Микитась намагався сьогодні, 20 січня, вилетіти з України. Про це журналісту УНН повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України – прессекретар Андрій Демченко.
Так, відповідаючи на питання, чи намагався Микитась вилетіти з України Демченко відповів: "Можу підтвердити, що дійсно, відносно даної особи мала місце ситуація в аеропорту Бориспіль, коли він намагався відлетіти з України, в той же час всі обставини назвати не можу".
Нагадаємо, ВАКС продовжив експрезиденту "Укрбуду" запобіжний захід у вигляді покладених на нього судових обов’язків до середини лютого.
Як повідомлялося раніше в УНН, експрезидента корпорації "Укрбуд" підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Наприкінці жовтня Микитася взяли під варту і визначили заставу у 80 млн грн.
Також, рейдери ексглави "Укрбуду" Максима Микитася, який перебуває під арештом, намагаються отримати доступ до 1,9 мільярда гривень на рахунках ПАТ "Київметробуд" через тіньового нотаріуса.