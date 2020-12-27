Михайлюк провел результативное выступление в поединке НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Баскетболист сборной Украины Свтяслав Михайлюк сыграл поединок за "Детройт Пистонс" против "Кливленд Кавальерс" в рамках НБА, передает УНН.
После выхода со скамейки запасных Михайлюк сразу попал броском с дальней дистанции с угла площадки. Затем реализовал несколько штрафных и бросок со средней дистанции. В третьей четверти ему удалось принести команде еще два балла, а также сделать перехват и результативную передачу.
В четвертой четверти ему удалось реализовать проход с фолом. Игра завершилась только после второго овертайма — выигрыш “Кливленда” 128:119.
В общем украинец провел на паркете 23:34 минуты, за это время он реализовал лишь один из шести трехочковых бросков, три из трех двухочковых, а также реализовал все три штрафных броска при трех подборах, двух передачах, трех потерях.
Добавим, клуб Михайлюка еще не побеждал в нынешнем сезоне — 0:2.