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Михайлюк провел результативное выступление в поединке НБА

Киев • УНН

 • 11470 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Баскетболист сборной Украины Свтяслав Михайлюк сыграл поединок за "Детройт Пистонс" против "Кливленд Кавальерс" в рамках НБА, передает УНН.

Михайлюк провел результативное выступление в поединке НБА

После выхода со скамейки запасных Михайлюк сразу попал броском с дальней дистанции с угла площадки. Затем реализовал несколько штрафных и бросок со средней дистанции. В третьей четверти ему удалось принести команде еще два балла, а также сделать перехват и результативную передачу.

В четвертой четверти ему удалось реализовать проход с фолом. Игра завершилась только после второго овертайма — выигрыш “Кливленда” 128:119.

В общем украинец провел на паркете 23:34 минуты, за это время он реализовал лишь один из шести трехочковых бросков, три из трех двухочковых, а также реализовал все три штрафных броска при трех подборах, двух передачах, трех потерях.

Добавим, клуб Михайлюка еще не побеждал в нынешнем сезоне — 0:2.

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