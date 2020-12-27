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Михайлюк провів результативний виступ у поєдинку НБА

Київ • УНН

 • 11470 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Баскетболіст збірної України Свтяслав Михайлюк відіграв поєдинок за "Детройт Пістонс" проти "Клівленд Кавальєрс" в рамках НБА, передає УНН.

Михайлюк провів результативний виступ у поєдинку НБА

Після виходу з лави запасних Михайлюк одразу влучив кидком з дальньої дистанції з куту майданчику. Потім реалізував кілька штрафних та кидок з середньої дистанції. У третій чверті йому вдалося принести команді ще два бали, а також зробити перехоплення та результативну передачу.

У четвертій чверті йому вдалося реалізувати прохід з фолом. Гра завершилася лише після другого овертайму — виграш “Клівленда” 128:119.

Загалом українець провів на паркеті 23:34 хвилини, за цей час він реалізував лише один з шести триочкових кидків, три з трьох двоочкових, а також реалізував всі три штрафних кидка при трьох підбираннях, двох передачах, трьох втратах.

Додамо, клуб Михайлюка ще не перемагав у нинішньому сезоні — 0:2.

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