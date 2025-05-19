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Михаил Поплавский: "Эра ИИ начинается в Университете культуры!"

Киев • УНН

 • 72 просмотра

В Киевском университете культуры презентовали Лабораторию искусственного интеллекта. Она станет платформой для интерактивных занятий и реализации креативных проектов.

Михаил Поплавский: "Эра ИИ начинается в Университете культуры!"

В Киевском университете культуры состоялась презентация Лаборатории искусственного интеллекта – инновационного пространства, созданного для интеграции цифровых технологий в образовательный процесс.

Об этом сообщил Михаил Поплавский на своей странице в Instagram.

Фото 2 Инновационный центр станет платформой для проведения интерактивных занятий, исследований интеллектуальных систем, создания мультимедийного контента, аналитических материалов и реализации креативных проектов.

Цель инициативы – не только развитие цифровой компетентности молодежи, но и формирование нового поколения специалистов, способных мыслить инновационно и внедрять ИИ в различные сферы культуры, медиа и коммуникаций.

"Эра ИИ начинается в Университете культуры – университете будущего, драйва и студенческого креатива! Лаборатория ИИ – это пространство, где фантастика становится реальностью. Здесь можно создавать мультимедийные проекты, развивать идеи, интегрировать ИИ в обучение, исследовать модели и анализировать данные – и всё это в режиме реального времени.

Уже с 1 сентября стартует приложение "УНИВЕРСИТЕТ В СМАРТФОНЕ" для студентов Университета культуры – образовательная платформа с элементами ИИ, которая объединит все аспекты учебного процесса: обучение, администрирование, коммуникацию между студентами и преподавателями, автоматизированную оценку знаний, аналитику учебных результатов и оптимизацию образовательных программ",–  отметил Михаил Поплавский.

Во время презентации специалисты по искусственному интеллекту и ведущие преподаватели Киевского университета культуры провели увлекательное погружение в мир ИИ для студентов.

Среди спикеров – известные эксперты, сочетающие глубокую научную базу с практическим опытом:Павел Салыга – профессор, UX/UI-дизайнер, специалист с более чем 20-летним опытом в IT-сфере, сотрудничающий с американской технологической компанией, Николай Маранчак – редактор Forbes, инициатор инновационных реформ в сфере образования с применением ИИ, Татьяна Совгира – доктор наук, AI-коуч, визионер новой образовательной парадигмы, автор курса "Искусственный интеллект и креатив".

"Мы создали лабораторию, в которой студенты и преподаватели получат полный доступ к новейшим технологическим возможностям. В их распоряжении – платные, передовые бета-версии ИИ, в том числе Adobe Firefly, Grok 3 от xAI, Google Gemini 2.0 Pro Experimental, OpenAI Sora, DALL·E 3, Suno AI, Midjourney, ElevenLabs и другие. Эти инструменты позволяют оперативно создавать иллюстрации, генерировать изображения, редактировать фото, создавать графику, анимацию, видеосюжеты и трейлеры, обложки альбомов, музыкальные клипы, арт для социальных сетей, интерактивные выставки, озвучку и рекламные материалы",– подчеркнул Николай Маранчак.

Эксперты не только ознакомили студентов с теоретическими основами и современными трендами в области ИИ, но и провели практические тренинги, демонстрируя реальные сценарии применения искусственного интеллекта в обучении, медиа и креативных индустриях.

Павел Салыга отметил, что Университет культуры поддерживает стремление студентов использовать ИИ в работе над проектами, подчеркнув, что ИИ открывает новые горизонты для творчества, инноваций и самовыражения будущих специалистов.

Татьяна Совгира акцентировала внимание на том, что Университет культуры целенаправленно демонстрирует открытость к технологическим трансформациям и стремится стать лидером в сфере цифрового образования в Украине.

Презентация завершилась дискуссией, в ходе которой студенты и преподаватели обсудили будущее ИИ в образовании и перспективы его практического применения.

#МихаилПоплавский#Образование#Университеткультуры#ИИ#Цифровизация

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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