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Михайло Поплавський: "Ера ШІ починається в Університеті культури!"

Київ • УНН

 • 530 перегляди

В Київському університеті культури презентували Лабораторію штучного інтелекту. Вона стане платформою для інтерактивних занять та реалізації креативних проєктів.

Михайло Поплавський: "Ера ШІ починається в Університеті культури!"

У Київському університеті культури відбулася презентація Лабораторії штучного інтелекту – інноваційного простору, покликаного інтегрувати цифрові технології в освітній процес. 

Про це повідомив Михайло Поплавський на своїй сторінці в Інстаграм.

Інноваційний центр стане платформою для проведення інтерактивних занять, дослідження інтелектуальних систем, створення мультимедійного контенту, аналітичних матеріалів та реалізації креативних проєктів.

Метою ініціативи є не лише розвиток цифрової компетентності молоді, а й формування нового покоління фахівців, здатних мислити інноваційно та впроваджувати штучний інтелект у різні сфери культури, медіа та комунікацій.

"Ера ШІ починається в Університеті культури університеті майбутнього, драйву і шаленого студентського креативу! Лабораторія ШІ це простір, де фантастика перетворюється на реальність. Тут можна створювати мультимедійні проєкти, прокачувати ідеї, інтегрувати ШІ в навчання, досліджувати моделі та аналізувати дані і все це в реальному часі. 

Уже з 1 вересня стартує застосунок "УНІВЕРСИТЕТ В СМАРТФОНІ" для студентів Університету культури освітня платформа з елементами штучного інтелекту яка об’єднає всі аспекти освітнього процесу: навчання, адміністрування, комунікацію між студентами та викладачами, автоматизоване оцінювання знань, аналітику навчальних результатів та оптимізацію освітніх програм",– сказав  Михайло Поплавський. 

Під час презентації фахівці зі штучного інтелекту, топвикладачі Київського університету культури провели захоплююче занурення у світ AI для студентської молоді. 

Серед спікерів – відомі експерти, які поєднують глибоку наукову базу з практичним досвідом: Павло Салига – професор, UX/UI дизайнер, фахівець із понад 20-річним досвідом у сфері ІТ, який співпрацює з американською технологічною компанією, Микола Маранчак – редактор Forbes,  ініціатор інноваційних реформ у сфері освіти з використанням ШІ, Тетяна Совгира – докторка наук, AI-коучка, візіонерка нової освітньої парадигми, авторка курсу "Штучний інтелект та креатив".

"Ми створили лабораторію, у якій студенти та викладачі матимуть повний доступ до найновіших технологічних можливостей. У їхньому розпорядженні – платні, передові бета-версії штучного інтелекту, зокрема Adobe Firefly, Grok 3 від xAI, Google Gemini 2.0 Pro Experimental, OpenAI Sora, DALL·E 3, Suno AI, Midjourney, ElevenLabs та інші. Ці інструменти дають змогу оперативно створювати ілюстрації, генерувати зображення, редагувати фото, створювати графіку, анімацію, відеоісторії та трейлери, обкладинки альбомів, музичні кліпи, арт для соціальних мереж, інтерактивні виставки, озвучення та рекламні матеріали", – зауважив Микола Маранчак.

Експерти не лише ознайомили студентів з теоретичними основами та сучасними трендами в галузі штучного інтелекту, а й провели практичні тренінги, демонструючи реальні сценарії застосування AI у навчанні, медіа та креативних індустріях.

Павло Салига зазначив, що Університет культури підтримує бажання студентів використовувати штучний інтелект у роботі над проєктами,  зауваживши, що штучний інтелект відкриває нові горизонти для творчості, інновацій і самовираження майбутніх фахівців.

Тетяна Совгира акцентувала, що університет культури цілеспрямовано демонструє відкритість до технологічних трансформацій та прагне стати лідером у сфері цифрової освіти в Україні.

Презентація завершилася дискусією, у ході якої студенти та викладачі обговорили майбутнє штучного інтелекту в освіті та перспективи його практичного застосування.

#МихайлоПоплавський#Освіта#Університеткультури#ШІ#Цифровізація

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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