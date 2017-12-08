Миграционная служба ожидает нормализации ситуации со сроками выдачи паспортов в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Государственная миграционная служба Украины планирует в течение ближайших месяцев постепенно вернуться к плановой выдачи загранпаспортов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГМСУ.
"В января 2018 года запланирован запуск на полиграфкомбинат "Украина" дополнительной линии персонализации паспортов, что позволит в течение ближайших месяцев постепенно вернуться к плановой выдачи загранпаспортов в сроки до 7 или 20 рабочих дней в зависимости от суммы оплаченного административного сбора", - отметили в ГМСУ.
В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день задержка в выдаче продолжается.
Как сообщал УНН, с начала либерализации визового режима для Украины с Евросоюзом, 341 тыс. украинцев воспользовалась безвизом во время путешествий, что составляет 3% от общего количества граждан Украины, которые последовали за это время в страны ЕС.