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Міграційна служба очікує нормалізації ситуації зі строками видачі паспортів у 2018 році

Міграційна служба очікує нормалізації ситуації зі строками видачі паспортів у 2018 році

Київ • УНН

 • 10253 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Державна міграційна служба України планує протягом найближчих місяців поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДМСУ.

"У січні 2018 року заплановано запуск на Поліграфкомбінаті “Україна” додаткової лінії персоналізації паспортів, що дозволить протягом найближчих місяців поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів у строки до 7 або 20 робочих днів в залежності від суми оплаченого адміністративного збору", - наголосили в ДМСУ.

У прес-службі зазначили, що на сьогоднішній день затримка у видачі триває.

Як повідомляв УНН, з початку лібералізації візового режиму для України з Євросоюзом, 341 тисяча українців скористалася безвізом під час подорожей, що становить 3% від загальної кількості громадян України, які прослідували за цей час у країни ЄС.

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