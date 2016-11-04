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15 марта, 19:03 • 114509 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164671 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136817 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129388 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112331 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105191 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101235 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 134435 просмотра

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Мигрантские "джунгли" Кале: до и после - аэросъемка

Мигрантские "джунгли" Кале: до и после - аэросъемка

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Съемка с воздуха над лагерем беженцев в французском городе Кале показала, как выглядели мигрантские "джунгли" раньше и что от них осталось сейчас, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Из лагеря мигрантов во французском городе Кале вывезли последних его жителей.

Аэросъемка дает представление о том, как выглядели "джунгли" раньше, и от них осталось.

Как сообщал УНН, сегодня, 4 ноября, полиция начала эвакуацию лагеря беженцев в Париже .

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