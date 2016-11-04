Мигрантские "джунгли" Кале: до и после - аэросъемка
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Съемка с воздуха над лагерем беженцев в французском городе Кале показала, как выглядели мигрантские "джунгли" раньше и что от них осталось сейчас, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Из лагеря мигрантов во французском городе Кале вывезли последних его жителей.
Аэросъемка дает представление о том, как выглядели "джунгли" раньше, и от них осталось.
Как сообщал УНН, сегодня, 4 ноября, полиция начала эвакуацию лагеря беженцев в Париже .