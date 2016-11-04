Мигрантские "джунгли" Кале: до и после - аэросъемка

Из лагеря мигрантов во французском городе Кале вывезли последних его жителей.

Аэросъемка дает представление о том, как выглядели "джунгли" раньше, и от них осталось.

Как сообщал УНН, сегодня, 4 ноября, полиция начала эвакуацию лагеря беженцев в Париже .