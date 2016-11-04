Мігрантські "джунглі" Кале: до і після - аерозйомка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Зйомка з повітря над табором біженців у французському місті Кале показала, як виглядали мігрантські "джунглі" раніше і що від них залишилося зараз, передає УНН з посиланням на ВВС.
З табору мігрантів у французькому місті Кале вивезли останніх його мешканців.
Аерозйомка дає уявлення про те, як виглядали "джунглі" раніше, і що від них залишилось.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 4 листопада, поліція розпочала евакуацію табору біженців у Парижі.