Мигранты из Украины пополняют бюджет Польши благодаря покупке сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Бюджет Польши пополняется от роста поступлений акциза на табак благодаря мигрантам из Украины, которые часто покупают польские сигареты, сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
"В 2018 году польский бюджет благодаря акцизному налогу на табачные изделия увеличился на 19,8 млрд злотых (4,6 млрд евро). Это более чем 1 млрд злотых больше, чем в 2017 году, информирует Dziennik Gazeta Prawna", - говорится в сообщении.
"Табачный бум" эксперты объясняют ростом клиентской базы курящих. Однако уточняют, что это не поляки. Количество курящих поляков сохраняется с 2015 году на постоянном уровне - 25% населения, то есть 8 млн человек.
База клиентов - это прежде всего иммигранты, которые приезжают в Польшу на работу. Данные Национального банка Польши говорят, что их рынок труда проходит примерно 1,2 млн граждан Украины. Приобретенные украинцами дома сигареты быстро заканчиваются, поэтому потом они вынуждены покупать их в польских магазинах.
Напомним, неизвестные в балаклавах похитили из магазина 5 пачек сигарет.