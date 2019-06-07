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Мігранти з України поповнюють бюджет Польщі завдяки купівлі сигарет

Мігранти з України поповнюють бюджет Польщі завдяки купівлі сигарет

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Бюджет Польщі поповнюється від зростання надходжень акцизу на тютюн завдяки мігрантам з України, які часто купують польські сигарети, повідомляє УНН з посиланням на Польське Радіо.

"У 2018 році польський бюджет завдяки акцизному податку на тютюнові вироби збільшився на 19,8 млрд злотих (4,6 млрд євро). Це на понад 1 млрд злотих більше, ніж у 2017 році, інформує Dziennik Gazeta Prawna", — йдеться в повідомленні.

"Тютюновий бум" експерти пояснюють зростанням бази клієнтів, що палять. Проте уточнюють, що це не поляки. Кількість поляків, що палять, зберігається від 2015 року на постійному рівні — 25% населення, тобто 8 млн осіб.

База клієнтів — це передусім іммігранти, які приїздять до Польщі на роботу. Дані Національного банку Польщі говорять, що їхній ринок праці проходить приблизно 1,2 млн громадян України. Придбані українцями вдома сигарети швидко закінчуються,тому потім вони змушені купувати їх у польських крамницях.

Нагадаємо, невідомі у балаклавах викрали з магазину 5 пачок сигарет.

Українські Національні Новини

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