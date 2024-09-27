МИД Украины выразил разочарование решением Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца в отношении российского Красного Креста. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

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В своем комментарии МИД отмечает, что в принятом решении отсутствует критическая оценка незаконной деятельности РЧХ на временно оккупированных территориях Украины - в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях, а также в Крыму.

Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что деятельность РКК на этих территориях грубо нарушает Конституцию и законы Украины, а также международное право. Кроме того, такие действия противоречат принципам Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, в частности принципу единства, который предусматривает наличие только одного национального общества в каждой стране, которое должно уважать ее территориальную целостность.

МИД также подчеркнул, что решение МФТКК игнорирует резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которые призывают международное сообщество не признавать аннексию террористической рф украинских территорий. Особое внимание привлекает отсутствие реакции на деятельность так называемых "Донецкого" и "Луганского" Красного Креста, которые сотрудничают с оккупационными властями рф и поддерживаются российским Красным Крестом.

Украинская сторона неоднократно предоставляла международному сообществу доказательства противоправной деятельности РЧХ, в частности, захвата украинских ресурсов и имущества на оккупированных территориях.

МИД подчеркнул, что именно Общество Красного Креста Украины является единственной официальной организацией, действующей на всей территории Украины в пределах международно признанных границ. Региональные ячейки в Донецке и Луганске продолжают работать, хотя и были вынуждены покинуть захваченные территории из-за угроз со стороны российской администрации.

Украина призвала МФТКК продолжать мониторинг ситуации и предоставлять справедливые оценки незаконной деятельности российского Красного Креста. МИД также отметил, что нарушения международного права со стороны РККК наносят серьезный репутационный ущерб всей Федерации, и это подрывает доверие к ее гуманитарной миссии, которая зависит от строгого соблюдения принципов нейтральности и независимости.

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