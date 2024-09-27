МЗС України висловило розчарування рішенням Міжнародної федерації Червоного Хреста щодо російського Червоного Хреста

МЗС України висловило розчарування рішенням Міжнародної федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця щодо російського Червоного Хреста. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.

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У своєму коментарі МЗС зазначає, що в ухваленому рішенні відсутня критична оцінка незаконної діяльності РЧХ на тимчасово окупованих територіях України – в Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій областях, а також у Криму.

Українська сторона неодноразово наголошувала, що діяльність РЧХ на цих територіях грубо порушує Конституцію та закони України, а також міжнародне право. Крім того, такі дії суперечать принципам Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, зокрема принципу єдності, який передбачає наявність лише одного національного товариства в кожній країні, що має поважати її територіальну цілісність.

МЗС також підкреслило, що рішення МФТЧХ ігнорує резолюції Генеральної Асамблеї ООН, які закликають міжнародну спільноту не визнавати анексію терористичною рф українських територій. Особливу увагу привертає відсутність реакції на діяльність так званих "Донецького" та "Луганського" Червоного Хреста, які співпрацюють з окупаційною владою рф та підтримуються російським Червоним Хрестом.

Українська сторона неодноразово надавала міжнародній спільноті докази протиправної діяльності РЧХ, зокрема, захоплення українських ресурсів і майна на окупованих територіях.

МЗС наголосило, що саме Товариство Червоного Хреста України є єдиною офіційною організацією, що діє на всій території України в межах міжнародно визнаних кордонів. Регіональні осередки в Донецьку та Луганську продовжують працювати, хоча й були змушені покинути загарбані території через загрози з боку російської адміністрації.

Україна закликала МФТЧХ продовжувати моніторинг ситуації та надавати справедливі оцінки незаконній діяльності російського Червоного Хреста. МЗС також зазначило, що порушення міжнародного права з боку РЧХ завдають серйозної репутаційної шкоди всій Федерації, і це підриває довіру до її гуманітарної місії, яка залежить від суворого дотримання принципів нейтральності та незалежності.

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