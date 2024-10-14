МИД Украины отвергает обвинения в поставках БПЛА повстанцам в Мали
Киев • УНН
Украина отрицает причастность к поставкам беспилотников повстанцам в Мали и сотрудничеству с террористами. МИД подчеркивает внедрение системы контроля над вооружением, поставляемым западными партнерами.
Министерство иностранных дел Украины отвергает обвинения, которые в последнее время распространили некоторые международные СМИ, в якобы причастности официального Киева к поставкам БПЛА повстанцам в Мали. Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН.
Украина решительно отвергает обвинения, которые в последнее время распространили некоторые международные СМИ, в якобы причастности нашего государства к поставкам БПЛА повстанцам в Мали. Мы также категорически отрицаем все обвинения, которые периодически звучат из уст высокопоставленных чиновников Республики Мали и Республики Нигер, в якобы причастности Украины к "сотрудничеству с террористами", "поставке террористам вооружения и предоставлении им информации", "поддержке Украиной террористической коалиции" и т.д.
В министерстве добавили, что с первых месяцев полномасштабного российского вторжения именно Украина первой инициировала введение разветвленной системы мониторинга и контроля над вооружением, которое поставляется западными партнерами.
В этом контексте отвергаем также все обвинения в адрес Украины в якобы причастности нашего государства к попаданию в регион Сахеля вооружения и военной техники, поставляемой Украине ее союзниками для противодействия продолжающейся вооруженной агрессии российской федерации
Дополнение
Французское издание Le Monde сообщало, что Украина оказывает поддержку повстанцам на севере Мали, в частности, помогая беспилотниками.
Напомним
В августе Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной из-за комментариев ГУР о боях на севере страны.