МЗС України відкидає звинувачення у постачанні БПЛА повстанцям у Малі

Міністерство закордонних справ України відкидає звинувачення, які останнім часом поширили деякі міжнародні ЗМІ, у нібито причетності офіційного Києва до постачань БПЛА повстанцям у Малі. Про це йдеться в заяві МЗС, передає УНН.

Україна рішуче відкидає звинувачення, які останнім часом поширили деякі міжнародні ЗМІ, у нібито причетності нашої держави до постачань БПЛА повстанцям у Малі. Ми також категорично заперечуємо усі звинувачення, які періодично лунають з вуст високопосадовців Республіки Малі та Республіки Нігер, у нібито причетності України до "співпраці з терористами", "постачанні терористам озброєння та наданні їм інформації", "підтримці Україною терористичної коаліції" тощо

У міністерстві додали, що з перших місяців повномасштабного російського вторгнення саме Україна першою ініціювала запровадження розгалуженої системи моніторингу та контролю над озброєнням, яке постачається західними партнерами.

У цьому контексті відкидаємо також усі звинувачення на адресу України у нібито причетності нашої держави до потрапляння до регіону Сахелю озброєння та військової техніки, яка постачається Україні її союзниками для протидії триваючій збройній агресії російської федерації