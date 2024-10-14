МЗС України відкидає звинувачення у постачанні БПЛА повстанцям у Малі
Київ • УНН
Україна заперечує причетність до постачання безпілотників повстанцям у Малі та співпраці з терористами. МЗС наголошує на запровадженні системи контролю над озброєнням, що постачається західними партнерами.
Міністерство закордонних справ України відкидає звинувачення, які останнім часом поширили деякі міжнародні ЗМІ, у нібито причетності офіційного Києва до постачань БПЛА повстанцям у Малі. Про це йдеться в заяві МЗС, передає УНН.
Україна рішуче відкидає звинувачення, які останнім часом поширили деякі міжнародні ЗМІ, у нібито причетності нашої держави до постачань БПЛА повстанцям у Малі. Ми також категорично заперечуємо усі звинувачення, які періодично лунають з вуст високопосадовців Республіки Малі та Республіки Нігер, у нібито причетності України до "співпраці з терористами", "постачанні терористам озброєння та наданні їм інформації", "підтримці Україною терористичної коаліції" тощо
У міністерстві додали, що з перших місяців повномасштабного російського вторгнення саме Україна першою ініціювала запровадження розгалуженої системи моніторингу та контролю над озброєнням, яке постачається західними партнерами.
У цьому контексті відкидаємо також усі звинувачення на адресу України у нібито причетності нашої держави до потрапляння до регіону Сахелю озброєння та військової техніки, яка постачається Україні її союзниками для протидії триваючій збройній агресії російської федерації
Доповнення
Французьке видання Le Monde повідомляло, що Україна надає підтримку повстанцям на півночі Малі, зокрема, допомагаючи безпілотниками.
Нагадаємо
У серпні Малі розірвало дипломатичні відносини з Україною через коментарі ГУР про бої на півночі країни.