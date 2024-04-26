Microsoft спасает фондовый рынок от краха с помощью искусственного интеллекта

После обвала акций Meta в середине недели, технологический сектор возвращается с ростом на торгах Уолл-стрит благодаря мощным отчетам о прибыли от Alphabet, Snap и Microsoft. Об этом передает УНН со ссылкой на Eulerpool и Fast Company.

Детали

После того, как в среду вечером вышел квартальный отчет компании Meta, который был очень негативно воспринят фондовым рынком, за прошедшие сутки Alphabet и Microsoft опубликовали свои квартальные показатели, которые поразили многих аналитиков.

Акции Snap выросли более чем на 30% после публикации отчетности, а акции Alphabet - на 13%. Акции Microsoft, тем временем, подскочили на 5,5%.

Причин для таких скачков было немало, но основой для празднования инвесторов является искусственный интеллект.

Microsoft сообщила о росте на 31% в своем подразделении Azure и отметила, что 7% от этой суммы приходится на ИИ. Клиенты все чаще используют инструменты искусственного интеллекта, которые агрегируют документы и генерируют контент, или выбирают облачные подписки Azure с продуктами OpenAI.

Продажи Майкрософт, связанные с искусственным интеллектом, уже стали ключевым фактором роста акций - сказал менеджер портфолио Дэн Морган из Synovus Trust.

Дополнение

Alphabet объявила о первых в истории дивидендах (20 центов на акцию) и выкупе акций на сумму 70 миллиардов долларов.

Материнская компания Google получила доход от облачных технологий в размере $9,6 млрд. "У компании наблюдается большой импульс, - сказал Сундар Пичаи, генеральный директор Alphabet, в своем заявлении.

А компания Snap дала прогноз на будущие кварталы, заявив, что ожидает, что количество ежедневных активных пользователей во втором квартале вырастет на 9 миллионов до 431 миллиона, что больше, чем ожидали аналитики.

Напомним,

Илон Маск, вероятно, привлечет $6 миллиардов для своего ИИ-стартапа xAI, конкурента OpenAI, чтобы разработать "хороший" общий искусственный интеллект, который имеет целью понять человечество.

Корпорация Microsoft заявила, что в течение последних 45 дней активизировались российские кибергруппы, пытающиеся повлиять на предстоящие президентские выборы в США.