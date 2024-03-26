Microsoft назначила нового руководителя Windows и Surface

Паван Давулури возглавит подразделения Microsoft Windows и Surface, которые будут работать вместе, передает УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Microsoft назначила Павана Давулури новым руководителем подразделений Windows и Surface. The Verge, ознакомилась с внутренней запиской за подписью руководителя отдела опытов и приборов Раджеша Джа, в которой говорится о том, что это позволит применить целостный подход к созданию компонентов, систем, опыта и устройств, начиная от клиентов Windows и заканчивая облачными технологиями, в эпоху искусственного интеллекта.

Согласно его профилю на LinkedIn, Давулури провел всю свою профессиональную карьеру в Microsoft, присоединившись к компании еще в 2001 году. Он тесно сотрудничал с AMD и Qualcomm над чипами для линейки Surface.

В прошлом году после неожиданного перехода Паноса Паная в Amazon, Microsoft разделила группы Windows и Surface под руководством двух разных руководителей. Давулури взял на себя работу над кремнием и устройствами Surface, а Михаил Парахин возглавил новую команду, сосредоточенную на Windows и веб-опыте.

Теперь Windows и Surface будут объединены под руководством отвечающего Давулури, поскольку Парахин "решил попробовать себя в новых ролях", пишет издание.

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