Флорида ограничит доступ несовершеннолетних к социальным сетям

Во Флориде принят закон, ограничивающий доступ к социальным сетям для детей младше 14 лет. Об этом передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

В США пытаются бороться с пристрастием своих юных граждан к экранам, - в понедельник губернатор штата Флорида Рон Де Сантис подписал закон, направленный на ограничение доступа к социальным сетям для несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.

Спикер Палаты представителей штата Флорида и главный инициатор проекта Пол Реннер приветствовал принятие закона.

Мы знаем (...), что в социальных сетях совершается больше преступлений против детей, чем где-либо еще", - сказал он. Мы также знаем, что социальные сети оказывают разрушительное воздействие на психическое здоровье наших детей – сказал он.

Рон Де Сантис отклонил другой законопроект, запрещающий пользоваться Интернетом детям до 16 лет, на том основании, что в его тексте недостаточно учтены пожелания родителей.

Напомним

На следующей неделе в ЕС должны быть введены директивы, согласно которым соцсети X, TikTok, Facebook и другие онллайн-платформы должны будут принять меры для уменьшения рисков для выборов или же столкнуться со штрафами. Об этом сообщает Европейская Комиссия.

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