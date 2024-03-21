Касается X, TikTok, Facebook и других: перед выборами ЕС вводит новые правила для соцсетей

На следующей неделе в ЕС должны быть введены директивы, согласно которым соцсети X, TikTok, Facebook и другие онллайн-платформы должны будут принять меры для уменьшения рисков для выборов или же столкнуться со штрафами. Об этом сообщает Европейская Комиссия, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

В феврале исполнительная власть ЕС обнародовала проект руководящих принципов, являющийся частью Закона о цифровых услугах (DSA), который требует от крупных технологических компаний прилагать больше усилий для борьбы с незаконным и вредоносным контентом на своих платформах.

Беспокойство относительно вмешательства в выборы и обманчивого контента, созданного искусственным интеллектом, возросло накануне выборов в Европейский парламент, которые пройдут в июне.

Комиссия будет использовать эти рекомендации как своеобразный контрольный список. Они не являются юридически обязательными для платформ. Компании вольны выбирать, как уменьшить риски. Но если платформы не учтут риски, они могут быть оштрафованы в соответствии с DSA - заявил представитель Комиссии.

Он сказал, что сколько крупные технологические компании и поисковые системы играют важную роль в формировании общественного мнения и поведения избирателей, очень важно, чтобы они принимали эффективные меры для уменьшения рисков, связанных с избирательными процессами.

Кибербезопасность в ЕС: текст закона о киберсолидарности согласован странами-членами ЕС

По словам представителя Комиссии, в руководящих принципах будут более подробно определены меры по снижению рисков и лучшие практики, в частности, в отношении генеративного контента с искусственным интеллектом.

За нарушение Закона о цифровых услугах компаниям грозят штрафы в размере до 6% от их годового глобального оборота.

Добавим

За последние недели материнская компания Facebook - Meta Platforms, материнская компания YouTube - Google и TikTok объявили о различных мерах, включая создание команд для противодействия дезинформации, злоупотреблениям ИИ и скрытому влиянию на выборы в Европейский парламент.

TikTok грозит потенциальный запрет в США: Палата представителей приняла законопроект