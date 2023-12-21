Кибербезопасность в ЕС: текст закона о киберсолидарности согласован странами-членами ЕС
Киев • УНН
Совет постоянных представителей стран-членов ЕС одобрил Акт о киберсолидарности, направленный на усиление сотрудничества, осведомленности и реагирования ЕС на угрозы и инциденты в сфере цифровой безопасности. Он вводит "Европейский киберщит" для выявления угроз и механизм рассмотрения инцидентов в сфере кибербезопасности.
Совет постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) согласовал позицию по Акту о киберсолидарности, который имеет целью усилить солидарность и возможности ЕС в выявлении, подготовке и реагировании на угрозы безопасности и инциденты в цифровой сфере. Об этом пишет УНН с ссылкой на Совет Европейского Союза.
Для укрепления солидарности и потенциала ЕС для выявления, подготовки и реагирования на угрозы и инциденты кибербезопасности представители государств-членов (Coreper) достигли общей позиции по так называемому "акту киберсолидарности",
В частности указывается, что проект регламента имеет целью укрепить механизмы сотрудничества, создавая возможности для большей устойчивости ЕС по реагированию на киберугрозы.
Предлагая этот регламент, Европейская комиссия имела целью повысить осведомленность об угрозах кибербезопасности, усилить готовность и защиту критически важных объектов и основных служб, таких как больницы и государственные службы, от кибератак, увеличить солидарность на уровне ЕС.
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Для быстрого и эффективного выявления основных киберугроз, предусматривается создание "Европейского киберщита" как общеевропейской инфраструктуры, которая состоит из оперативных центров национальной безопасности и трансграничных сетей в пределах ЕС. Эта система будет контролировать обмен информацией по выявлению и борьбе с киберугрозами.
Также ожидается запуск механизма обзора инцидентов кибербезопасности - по запросу Комиссии или национальных органов власти агентство ЕС по кибербезопасности (ENISA) будет рассматривать определенные инциденты с кибербезопасностью и предоставлять отчет с полученными уроками и рекомендациями.
Напомним,
Украина создала Таллиннский механизм по кибербезопасности вместе с 10 другими странами, чтобы усилить свою киберзащиту и устойчивость, как объявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Группа имеет целью координировать действия с ЕС и НАТО и открыта для новых членов.
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Кибербезопасность в ЕС: текст закона о киберсолидарности согласован странами-членами ЕС
Совет постоянных представителей стран-членов ЕС одобрил Акт о киберсолидарности, направленный на усиление сотрудничества, осведомленности и реагирования ЕС на угрозы и инциденты в сфере цифровой безопасности. Он вводит "Европейский киберщит" для выявления угроз и механизм рассмотрения инцидентов в сфере кибербезопасности.
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