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Microsoft і Intel уклали угоду про розробку мікрочіпів вартістю понад 15 мільярдів доларів

Київ • УНН

 • 19694 перегляди

Microsoft та Intel підписали угоду на суму 15 мільярдів доларів, згідно з якою Intel вироблятиме мікрочіпи, розроблені Microsoft.

Microsoft і Intel уклали угоду про розробку мікрочіпів вартістю понад 15 мільярдів доларів

У рамках нової угоди корпорація Intel вироблятиме мікросхеми, розроблені Microsoft. Про це пише УНН з посиланням на The Verge.

Деталі

За оцінками Intel, вартість угоди перевершує 15 мільярдів доларів. Компанії не уточнили, для чого будуть використовуватися чіпи. Проте Bloomberg зазначає, що Microsoft планує власні розробки як для процесорів, так і для прискорювачів штучного інтелекту.

Ми знаходимося в розпалі дуже захоплюючої зміни платформи, яка фундаментально змінить продуктивність кожної окремої організації і всієї галузі

- сказав гендиректор Microsoft Сатья Наделла.

Чіпи будуть виготовлені за технологічним процесом Intel 18A. Компанія розраховує на те, що її послуги з лиття мікросхем повернуть її на вершину світового виробництва. Microsoft, схоже, готується стати першим великим замовником цього проекту.

Контекст

Ставка на виробництво розробок інших компаній - це стратегія, яка добре спрацювала для Intel. Важливою частиною стратегії є ливарне виробництво. Нещодавно Intel перенесла відкриття заводу з виробництва мікросхем в Огайо вартістю 20 мільярдів доларів на 2026 рік - спочатку це було заплановано на 2025 рік - посилаючись на повільний ринок мікросхем і затримки з державними субсидіями.

Microsoft інвестує понад 3 мільярди євро в штучний інтелект в Німеччині15.02.24, 14:58 • 21965 переглядiв

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