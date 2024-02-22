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Microsoft и Intel заключили соглашение о разработке микрочипов стоимостью более 15 миллиардов долларов

Microsoft и Intel заключили соглашение о разработке микрочипов стоимостью более 15 миллиардов долларов

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 11:00  •  8811 просмотра

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Microsoft и Intel подписали соглашение на сумму 15 миллиардов долларов, согласно которому Intel будет производить микрочипы, разработанные Microsoft.

В рамках нового соглашения корпорация Intel будет производить микросхемы, разработанные Microsoft. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

По оценкам Intel, стоимость сделки превосходит 15 миллиардов долларов. Компании не уточнили, для чего будут использоваться чипы. Однако Bloomberg отмечает, что Microsoft планирует собственные разработки как для процессоров, так и для ускорителей искусственного интеллекта.

Мы находимся в разгаре очень захватывающего изменения платформы, которая фундаментально изменит производительность каждой отдельной организации и всей отрасли

- сказав гендиректор Microsoft Сатья Наделла.

Чипы будут изготовлены по технологическому процессу Intel 18A. Компания рассчитывает на то, что ее услуги по литью микросхем вернут ее на вершину мирового производства. Microsoft, похоже, готовится стать первым крупным заказчиком этого проекта.

Контекст

Ставка на производство разработок других компаний - это стратегия, которая хорошо сработала для Intel. Важной частью стратегии является литейное производство. Недавно Intel перенесла открытие завода по производству микросхем в Огайо стоимостью 20 миллиардов долларов на 2026 год - первоначально это было запланировано на 2025 год - ссылаясь на медленный рынок микросхем и задержки с государственными субсидиями.

Microsoft инвестирует более 3 миллиардов евро в искусственный интеллект в Германии15 февраля 2024, 12:58 • 19796 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Технологии
microsoftМайкрософт
Microsoft і Intel уклали угоду про розробку мікрочіпів вартістю понад 15 мільярдів доларів
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