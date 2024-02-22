Microsoft и Intel заключили соглашение о разработке микрочипов стоимостью более 15 миллиардов долларов

В рамках нового соглашения корпорация Intel будет производить микросхемы, разработанные Microsoft. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

По оценкам Intel, стоимость сделки превосходит 15 миллиардов долларов. Компании не уточнили, для чего будут использоваться чипы. Однако Bloomberg отмечает, что Microsoft планирует собственные разработки как для процессоров, так и для ускорителей искусственного интеллекта.

Мы находимся в разгаре очень захватывающего изменения платформы, которая фундаментально изменит производительность каждой отдельной организации и всей отрасли - сказав гендиректор Microsoft Сатья Наделла.

Чипы будут изготовлены по технологическому процессу Intel 18A. Компания рассчитывает на то, что ее услуги по литью микросхем вернут ее на вершину мирового производства. Microsoft, похоже, готовится стать первым крупным заказчиком этого проекта.

Контекст

Ставка на производство разработок других компаний - это стратегия, которая хорошо сработала для Intel. Важной частью стратегии является литейное производство. Недавно Intel перенесла открытие завода по производству микросхем в Огайо стоимостью 20 миллиардов долларов на 2026 год - первоначально это было запланировано на 2025 год - ссылаясь на медленный рынок микросхем и задержки с государственными субсидиями.

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