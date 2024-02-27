"Мы задали ОДКБ один вопрос, который остался без ответа" - спикер парламента Армении
Киев • УНН
Спикер армянского парламента заявил, что Армения задала ОДКБ один вопрос о своей зоне ответственности, который остался без ответа, поэтому он считает, что ОДКБ заморозила отношения с Арменией и не функционирует.
О замораживании отношений Армении и организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил спикер Народного собрания Армении Ален Симонян. По словам чиновника, ОДКБ был задан вопрос, который остался без ответа, в связи с чем, "ОДКБ сам себя "выключил" и не функционирует". Об этом пишет Haqqin, передает УНН.
Речь о том, что премьер-министр (Никол Пашинян - ред.) констатировал, что наше неучастие представляет из себя фактически замороженные отношения. И да, если обобщить, то мы задали ОДКБ один вопрос, который остался без ответа. Мы спрашивали: где находится зона ответственности ОДКБ. Пока ответа на этот вопрос нет, мое личное мнение, что ОДКБ сам себя "выключил" и не функционирует
Напомним
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения фактически заморозила свое участие в возглавляемой россией Организации Договора о коллективной безопасности.
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Спикер армянского парламента заявил, что Армения задала ОДКБ один вопрос о своей зоне ответственности, который остался без ответа, поэтому он считает, что ОДКБ заморозила отношения с Арменией и не функционирует.
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