"Ми поставили ОДКБ одне запитання, яке залишилося без відповіді" - спікер парламенту Вірменії
Київ • УНН
Спікер вірменського парламенту заявив, що Вірменія поставила ОДКБ одне запитання про свою зону відповідальності, яке залишилося без відповіді, тому він вважає, що ОДКБ заморозила відносини з Вірменією і не функціонує.
Про заморожування відносин Вірменії та організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), заявив спікер Народних зборів Вірменії Ален Симонян. За словами чиновника, ОДКБ поставили запитання, яке залишилося без відповіді, у зв'язку з чим, "ОДКБ сам себе "вимкнув" і не функціонує". Про це пише Haqqin, передає УНН.
Ідеться про те, що прем'єр-міністр (Нікол Пашинян - ред.) констатував, що наша неучасть являє собою фактично заморожені відносини. І так, якщо узагальнити, то ми поставили ОДКБ одне запитання, яке залишилося без відповіді. Ми запитували: де знаходиться зона відповідальності ОДКБ. Поки відповіді на це запитання немає, моя особиста думка, що ОДКБ сам себе "вимкнув" і не функціонує
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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія фактично заморозила свою участь в очолюваній Росією Організації Договору про колективну безпеку.
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