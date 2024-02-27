"Ми поставили ОДКБ одне запитання, яке залишилося без відповіді" - спікер парламенту Вірменії

Про заморожування відносин Вірменії та організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), заявив спікер Народних зборів Вірменії Ален Симонян. За словами чиновника, ОДКБ поставили запитання, яке залишилося без відповіді, у зв'язку з чим, "ОДКБ сам себе "вимкнув" і не функціонує". Про це пише Haqqin, передає УНН.

Ідеться про те, що прем'єр-міністр (Нікол Пашинян - ред.) констатував, що наша неучасть являє собою фактично заморожені відносини. І так, якщо узагальнити, то ми поставили ОДКБ одне запитання, яке залишилося без відповіді. Ми запитували: де знаходиться зона відповідальності ОДКБ. Поки відповіді на це запитання немає, моя особиста думка, що ОДКБ сам себе "вимкнув" і не функціонує