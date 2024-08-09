Мы все видим и будем готовы: Зеленский об очередных террористических замыслах рф

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  160328 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

  •  154289 просмотра
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

  •  148449 просмотра
Госдеп США отреагировал на решение Нигера разорвать дипотношения с Украиной

Госдеп США отреагировал на решение Нигера разорвать дипотношения с Украиной

  •  103003 просмотра
Правительство в этом году выделило Черниговщине 1,5 млрд грн на строительство фортификаций

Правительство в этом году выделило Черниговщине 1,5 млрд грн на строительство фортификаций

  •  102214 просмотра
публикации
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

  •  148449 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

  •  154289 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  160328 просмотра
Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

8 августа 2024, 13:46  •  164165 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

8 августа 2024, 12:50  •  164773 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ведущая Юлия Зорий во Всемирный день кошек показала своих домашних любимцев - котов Хаймарса и Соломона

Ведущая Юлия Зорий во Всемирный день кошек показала своих домашних любимцев - котов Хаймарса и Соломона

  •  58262 просмотра
9 августа: Всемирный день книголюбов, Международный день коренных народов мира

9 августа: Всемирный день книголюбов, Международный день коренных народов мира

  •  107639 просмотра
День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

8 августа 2024, 03:07  •  123531 просмотра
Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

7 августа 2024, 16:37  •  110776 просмотра
7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа 2024, 03:03  •  150875 просмотра
Актуальное
Мы все видим и будем готовы: Зеленский об очередных террористических замыслах рф

Мы все видим и будем готовы: Зеленский об очередных террористических замыслах рф

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 15:54  •  1603 просмотра

Read in English

Глава СВР Олег Иващенко доложил об очередных террористических замыслах рф на заседании Ставки. Президент Зеленский заявил, что Украина готова к возможным угрозам.

Глава Службы внешней разведки Олег Иващенко на заседании Ставки доложил об очередных террористических замыслах рф. Об этом после заседания Ставки сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"... был доклад главы СВР Олега Иващенко относительно очередных террористических замыслов россии. Мы все это видим и будем готовы", - сообщил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где заслушал доклад Главкома Александра Сырского и командующего Воздушными силами Николая Олещука.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины
  •  48453 просмотра

Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины

Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках
  •  103589 просмотра

Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках

Эксклюзив
Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта
  •  114757 просмотра

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта

Эксклюзив
Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций
  •  110635 просмотра

Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций

Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе
  •  112338 просмотра

Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе

Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады
  •  103191 просмотра

Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады

Эксклюзив
Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"
8 августа 2024, 15:36  •  103374 просмотра

Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"

Эксклюзив
Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений
8 августа 2024, 13:51  •  86439 просмотра

Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений

Эксклюзив
Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов
8 августа 2024, 13:05  •  64650 просмотра

Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов

Эксклюзив
Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК
8 августа 2024, 12:39  •  54199 просмотра

Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК

Популярные

Правительство в этом году выделило Черниговщине 1,5 млрд грн на строительство фортификаций

Правительство в этом году выделило Черниговщине 1,5 млрд грн на строительство фортификаций

  •  102214 просмотра
Госдеп США отреагировал на решение Нигера разорвать дипотношения с Украиной

Госдеп США отреагировал на решение Нигера разорвать дипотношения с Украиной

  •  103003 просмотра
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

  •  148449 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

  •  154289 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  160328 просмотра

Публикации

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

  •  148449 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

  •  154289 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  160328 просмотра
Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

8 августа 2024, 13:46  •  164165 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

8 августа 2024, 12:50  •  164773 просмотра

Война

Мы все видим и будем готовы: Зеленский об очередных террористических замыслах рф

Мы все видим и будем готовы: Зеленский об очередных террористических замыслах рф

  •  2274 просмотра
Усиление украинской системы ПВО: Зеленский рассказал о решении Ставки

Усиление украинской системы ПВО: Зеленский рассказал о решении Ставки

  •  9314 просмотра
Уничтожены десятки оккупантов и бронетехника рф: спецназовцы ГУР совершили рейд на Кинбурнскую косу

Уничтожены десятки оккупантов и бронетехника рф: спецназовцы ГУР совершили рейд на Кинбурнскую косу

  •  10301 просмотра
Зеленский провел заседание Ставки. Сырский отчитался о ситуации на всех ключевых направлениях

Зеленский провел заседание Ставки. Сырский отчитался о ситуации на всех ключевых направлениях

  •  12823 просмотра
В ГУР анонсировали новую разработку, которую скоро применят в условиях боевых действий

В ГУР анонсировали новую разработку, которую скоро применят в условиях боевых действий

  •  14149 просмотра

политика

Мы все видим и будем готовы: Зеленский об очередных террористических замыслах рф

Мы все видим и будем готовы: Зеленский об очередных террористических замыслах рф

  •  2274 просмотра
Особый режим в газовом секторе Молдовы: готовность к прекращению поставок, о рисках предупредила Украина

Особый режим в газовом секторе Молдовы: готовность к прекращению поставок, о рисках предупредила Украина

  •  4868 просмотра
Усиление украинской системы ПВО: Зеленский рассказал о решении Ставки

Усиление украинской системы ПВО: Зеленский рассказал о решении Ставки

  •  9314 просмотра
Зеленский провел заседание Ставки. Сырский отчитался о ситуации на всех ключевых направлениях

Зеленский провел заседание Ставки. Сырский отчитался о ситуации на всех ключевых направлениях

  •  12823 просмотра
НАБУ готовится к первому международному аудиту, партнеры уже определили кандидатов - Кривонос

НАБУ готовится к первому международному аудиту, партнеры уже определили кандидатов - Кривонос

  •  10791 просмотра

Война

Мы все видим и будем готовы: Зеленский об очередных террористических замыслах рф

Мы все видим и будем готовы: Зеленский об очередных террористических замыслах рф

  •  2274 просмотра
Усиление украинской системы ПВО: Зеленский рассказал о решении Ставки

Усиление украинской системы ПВО: Зеленский рассказал о решении Ставки

  •  9314 просмотра
Уничтожены десятки оккупантов и бронетехника рф: спецназовцы ГУР совершили рейд на Кинбурнскую косу

Уничтожены десятки оккупантов и бронетехника рф: спецназовцы ГУР совершили рейд на Кинбурнскую косу

  •  10301 просмотра
Зеленский провел заседание Ставки. Сырский отчитался о ситуации на всех ключевых направлениях

Зеленский провел заседание Ставки. Сырский отчитался о ситуации на всех ключевых направлениях

  •  12823 просмотра
В ГУР анонсировали новую разработку, которую скоро применят в условиях боевых действий

В ГУР анонсировали новую разработку, которую скоро применят в условиях боевых действий

  •  14149 просмотра

политика

Мы все видим и будем готовы: Зеленский об очередных террористических замыслах рф

Мы все видим и будем готовы: Зеленский об очередных террористических замыслах рф

  •  2274 просмотра
Особый режим в газовом секторе Молдовы: готовность к прекращению поставок, о рисках предупредила Украина

Особый режим в газовом секторе Молдовы: готовность к прекращению поставок, о рисках предупредила Украина

  •  4868 просмотра
Усиление украинской системы ПВО: Зеленский рассказал о решении Ставки

Усиление украинской системы ПВО: Зеленский рассказал о решении Ставки

  •  9314 просмотра
Зеленский провел заседание Ставки. Сырский отчитался о ситуации на всех ключевых направлениях

Зеленский провел заседание Ставки. Сырский отчитался о ситуации на всех ключевых направлениях

  •  12823 просмотра
НАБУ готовится к первому международному аудиту, партнеры уже определили кандидатов - Кривонос

НАБУ готовится к первому международному аудиту, партнеры уже определили кандидатов - Кривонос

  •  10791 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  125743 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  128524 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  140910 просмотра

Экономика

Глава АРМА Дума пытается переложить ответственность за провал с продажей яхты медведчука на ОГП

Глава АРМА Дума пытается переложить ответственность за провал с продажей яхты медведчука на ОГП

  •  14705 просмотра
Галущенко о достройке энергоблоков 3 и 4 на ХАЭС: ключевые работы еще впереди

Галущенко о достройке энергоблоков 3 и 4 на ХАЭС: ключевые работы еще впереди

  •  14184 просмотра
Отключения света 10 августа не планируются - Укрэнерго

Отключения света 10 августа не планируются - Укрэнерго

  •  12980 просмотра
Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины

Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины
Эксклюзив

  •  48405 просмотра
В Украине появились два новых индустриальных парка

В Украине появились два новых индустриальных парка

  •  26758 просмотра

Киев

Экс-руководителя столичных кладбищ подозревают в выплате 1,6 млн гривен фиктивных зарплат

Экс-руководителя столичных кладбищ подозревают в выплате 1,6 млн гривен фиктивных зарплат

  •  10690 просмотра
В Киеве женщина хотела спрыгнуть с моста: ее спасли и передали медикам

В Киеве женщина хотела спрыгнуть с моста: ее спасли и передали медикам

  •  11183 просмотра
В Киеве в ближайший час ожидается гроза

В Киеве в ближайший час ожидается гроза

  •  12811 просмотра
Новые сервисы и интерфейс: приложение "Киев Цифровой" обновили до версии 3.0

Новые сервисы и интерфейс: приложение "Киев Цифровой" обновили до версии 3.0

  •  13097 просмотра
В Киеве возобновили работу валидаторов в наземном транспорте после сбоя

В Киеве возобновили работу валидаторов в наземном транспорте после сбоя

  •  37815 просмотра