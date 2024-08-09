Мы все видим и будем готовы: Зеленский об очередных террористических замыслах рф
Киев • УНН
Глава СВР Олег Иващенко доложил об очередных террористических замыслах рф на заседании Ставки. Президент Зеленский заявил, что Украина готова к возможным угрозам.
Глава Службы внешней разведки Олег Иващенко на заседании Ставки доложил об очередных террористических замыслах рф. Об этом после заседания Ставки сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
"... был доклад главы СВР Олега Иващенко относительно очередных террористических замыслов россии. Мы все это видим и будем готовы", - сообщил Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где заслушал доклад Главкома Александра Сырского и командующего Воздушными силами Николая Олещука.