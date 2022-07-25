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Мы начнем экспорт зерна, а за безопасностью пусть партнеры следят – Зеленский

Мы начнем экспорт зерна, а за безопасностью пусть партнеры следят – Зеленский

Киев • УНН

 • 154248 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Украина начнет экспорт зерна через порты. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга и добавил, что ООН и Турция должны следить за тем, как со стороны россии будет соблюдаться безопасность кораблей, которые будут транспортировать зерно, передает УНН.

Цитата

«Украина сказала, что мы готовы экспортировать, россия должна разблокировать Черное море, но мы прекрасно понимали, что в таком формате мы должны договариваться. "Мы доверяем Турции и ООН с которыми мы подписали соответствующие документы по экспорту зерна, а они должны были говорить о безопасности кораблей других государств, которые кстати согласились перевозить зерно, пшеницу, ячмень, кукурузу в другие государства", - сказал Зеленский.

Детали

По его словам, весь мир увидел, что не прошло и 24 часов как начались ракетные удары по морским портам Украины.

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«Потому что я могу сказать, мы все сделали, все подготовили. С нашей стороны коридор есть, в наших водах контролирует все Украина, проверки в наших водах будет делать только Украина. Вы знаете, что мы деоккупировали наш остров Змеиный. Это очень важный момент для контроля безопасности других коридоров транспортировки зерна, а дальше уже вопросы организации ООН и Турции насколько они могут контролировать рф, которая показала, что может бить ракетами после договоренностей. Это их отношение в принципе к партнерам: ООН и Турции», – рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина обязательно начнет экспорт, чтобы еще раз доказать всему миру, что Украина не блокирует экспорт.

«Это те нарративы, которые распространены сегодня дезинформацией и фейковой информацией с российской стороны. Так что мы начнем экспорт, а уже за безопасностью пусть партнеры смотрят», - сказал Зеленский.

Дополнение

россия 23 июля атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта, сообщили в ОК "Юг".

россия заявила, что зерновое соглашение не исключает ударов по военным объектам в Одессе.

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