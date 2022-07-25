росія заявила, що зернова угода не виключає ударів по військових об'єктах в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що обстріл Одеського порту не порушує жодного із зобов'язань, взятих на себе Москвою в рамках угоди про гарантії експорту українського зерна. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
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"Якщо говорити про епізод, який стався в Одесі, то у зобов'язаннях, які росія взяла на себе, — у тому числі в рамках домовленостей, підписаних 22 липня у Стамбулі, — немає нічого, що забороняло б нам продовжувати спецоперацію (війну - ред.), знищуючи військову інфраструктуру та інші військові об'єкти", - сказав лавров журналістам під час пресконференції в Конго.
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Далі лавров повторив заяви Москви про те, що вона завдавала ударів лише по військових цілях.
"Що стосується цілей цих високоточних ударів, то вони знаходяться в окремій частині Одеського порту, в так званій військовій частині, - сказав він. - Цими цілями були бойовий катер ВМС України та склад боєприпасів, куди нещодавно було доставлено протикорабельні ракети "Гарпун". Вони були завезені туди, щоб загрожувати чорноморському флоту росії".
"Експерти також підтвердили, що зерновий термінал Одеського порту знаходиться на значній відстані від військової частини, перешкод для доставки зерна покупцям відповідно до домовленостей, підписаних у Стамбулі, немає, ми їх не створювали", - додав він.
Зазначимо, що 23 липня атакувавши Одеський морський торговельний порт, окупанти потрапили саме по тій частині, де зберігається зерно.
Додамо
лавров відвідує кілька африканських країн, щоб спробувати заручитися підтримкою вторгнення Москви до України. Найбільше через обмеження на експорт українського зерна постраждали африканські країни.