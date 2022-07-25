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россия заявила, что зерновое соглашение не исключает ударов по военным объектам в Одессе

россия заявила, что зерновое соглашение не исключает ударов по военным объектам в Одессе

Киев • УНН

 • 330385 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что обстрел Одесского порта не нарушает ни одного из обязательств, взятых на себя Москвой в рамках соглашения о гарантиях экспорта украинского зерна. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

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"Если говорить об эпизоде, произошедшем в Одессе, то в обязательствах, которые россия взяла на себя, — в том числе в рамках договоренностей, подписанных 22 июля в Стамбуле, — нет ничего, что запрещало бы нам продолжать спецоперацию (войну - ред.), уничтожая военную инфраструктуру и другие военные объекты", - сказал лавров журналистам во время пресс-конференции в Конго.

Детали

Далее лавров повторил заявления Москвы о том, что она наносила удары только по военным целям.

"Что касается целей этих высокоточных ударов, то они находятся в отдельной части Одесского порта, в так называемой воинской части, - сказал он. - Этими целями были боевой катер ВМС Украины и состав боеприпасов, куда недавно были доставлены противокорабельные ракеты "Гарпун" ". Они были завезены туда, чтобы угрожать черноморскому флоту россии".

"Эксперты также подтвердили, что зерновой терминал Одесского порта находится на значительном расстоянии от воинской части, препятствий для доставки зерна покупателям в соответствии с договоренностями, подписанными в Стамбуле, нет, мы их не создавали", - добавил он.

Отметим, что 23 июля атаковав Одесский морской торговый порт, оккупанты попали именно по той части, где хранится зерно.

Добавим

лавров посещает несколько африканских стран, чтобы попытаться заручиться поддержкой вторжения Москвы в Украину. Больше всего из-за ограничений на экспорт украинского зерна пострадали африканские страны.

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