Ми розпочнемо експорт зерна, а за безпекою нехай партнери стежать – Зеленський

Цитата

«Україна сказала, що ми готові експортувати, росія повинна розблокувати Чорне море, але ми прекрасно розуміли, що в такому форматі ми повинні домовлятися. Ми довіряємо Туреччині та ООН з якими ми підписали відповідні документи щодо експорту зерна, а вони повинні були говорити про безпеку щодо кораблів інших держав, які до речі погодилися перевозити зерно, пшеницю, ячмінь, кукурудзу в інші держави», - сказав Зеленський.

Деталі

За його словами, весь світ побачив, що не пройшло і 24 годин як почалися ракетні удари по морським портам України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кубраков повідомив, що угода про експорт зерна запрацює найближчими днями

«Тому що я можу сказати, ми все зробили, все підготували. З нашого боку коридор є, в наших водах контролює все Україна, перевірки в наших водах буде робити тільки Україна. Ви знаєте, що ми деокупували наш острів Зміїний. Це дуже важливий момент для контролю безпеки щодо інших коридорів транспортування зерна, а далі вже питання організації ООН і Туреччини наскільки вони можуть контролювати рф, яка показала, що може бити ракетами після домовленостей. Це їхнє відношення в принципі до партнерів: ООН і Туреччини», - розповів Зеленський.

Президент наголосив, що Україна обов'язково почне експорт, щоб ще раз довести всьому світу, що не Україна блокує експорт.

«Це ті наративи, які розповсюджені сьогодні дезінформацією і фейковою інформацією з російської сторони. Тож ми розпочнемо експорт, а вже за безпекою нехай партнери дивляться», - сказав Зеленський.

Доповнення

Росія 23 липня атакував Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збиті силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту, повідомили у ОК "Південь".

росія заявила, що зернова угода не виключає ударів по військових об'єктах в Одесі.