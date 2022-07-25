Ми розпочнемо експорт зерна, а за безпекою нехай партнери стежать – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Україна розпочне експорт зерна через порти. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу та додав, що ООН та Туреччина повинні слідкувати за тим, як з боку рф буде дотримуватися безпека кораблів, які транспортуватимуть зерно, передає УНН.
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«Україна сказала, що ми готові експортувати, росія повинна розблокувати Чорне море, але ми прекрасно розуміли, що в такому форматі ми повинні домовлятися. Ми довіряємо Туреччині та ООН з якими ми підписали відповідні документи щодо експорту зерна, а вони повинні були говорити про безпеку щодо кораблів інших держав, які до речі погодилися перевозити зерно, пшеницю, ячмінь, кукурудзу в інші держави», - сказав Зеленський.
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За його словами, весь світ побачив, що не пройшло і 24 годин як почалися ракетні удари по морським портам України.
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«Тому що я можу сказати, ми все зробили, все підготували. З нашого боку коридор є, в наших водах контролює все Україна, перевірки в наших водах буде робити тільки Україна. Ви знаєте, що ми деокупували наш острів Зміїний. Це дуже важливий момент для контролю безпеки щодо інших коридорів транспортування зерна, а далі вже питання організації ООН і Туреччини наскільки вони можуть контролювати рф, яка показала, що може бити ракетами після домовленостей. Це їхнє відношення в принципі до партнерів: ООН і Туреччини», - розповів Зеленський.
Президент наголосив, що Україна обов'язково почне експорт, щоб ще раз довести всьому світу, що не Україна блокує експорт.
«Це ті наративи, які розповсюджені сьогодні дезінформацією і фейковою інформацією з російської сторони. Тож ми розпочнемо експорт, а вже за безпекою нехай партнери дивляться», - сказав Зеленський.
Доповнення
Росія 23 липня атакував Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збиті силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту, повідомили у ОК "Південь".
росія заявила, що зернова угода не виключає ударів по військових об'єктах в Одесі.