"Зерновий коридор": очікуємо, що угода запрацює найближчими днями – Кубраков
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Наразі триває погодження останніх документів. Очікується, що угода запрацює вже найближчими днями. Про це на брифінгу повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає УНН.
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"Триває робота над узгодженням останніх документів, і ми очікуємо, що угода запрацює вже найближчі дні. Для нас було принциповим, щоб в українських територіальних водах і в наших портах все контролювали виключно Військово-морські сили України. Ніяких представників ООН чи інших країн не було і не буде. Все це зараз можливо тому, що наші ЗСУ повернули контроль над островом Зміїний. Після цього ми ще відкрили гирло Бистро до Дунаю і за майже два тижні там пройшли вже близько 70 суден", – зазначив Кубраков.
Додамо
Щодо розмінування Чорного моря міністр зазначив, що цей процес непростий. Але всі каравани супроводжуватимуть українські рятувальні судна, а першими будуть іти судна мінної інфраструктури.
Нагадаємо
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що у контексті розблокування експорту українського зерна і відкриття "зернового коридору" ніхто не говорить, що акваторія порту Одеси буде повністю розмінована.