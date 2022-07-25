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"Зерновий коридор": очікуємо, що угода запрацює найближчими днями – Кубраков

"Зерновий коридор": очікуємо, що угода запрацює найближчими днями – Кубраков

Київ • УНН

 • 134426 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Наразі триває погодження останніх документів. Очікується, що угода запрацює вже найближчими днями. Про це на брифінгу повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає УНН.

Цитата

"Триває робота над узгодженням останніх документів, і ми очікуємо, що угода запрацює вже найближчі дні. Для нас було принциповим, щоб в українських територіальних водах і в наших портах все контролювали виключно Військово-морські сили України. Ніяких представників ООН чи інших країн не було і не буде. Все це зараз можливо тому, що наші ЗСУ повернули контроль над островом Зміїний. Після цього ми ще відкрили гирло Бистро до Дунаю і за майже два тижні там пройшли вже близько 70 суден", – зазначив Кубраков.

Додамо

Щодо розмінування Чорного моря міністр зазначив, що цей процес непростий. Але всі каравани супроводжуватимуть українські рятувальні судна, а першими будуть іти судна мінної інфраструктури.

Нагадаємо

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що у контексті розблокування експорту українського зерна і відкриття "зернового коридору" ніхто не говорить, що акваторія порту Одеси буде повністю розмінована.

Українські Національні Новини

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