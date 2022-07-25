"Зерновий коридор": про повне розмінування акваторії порту Одеси не йдеться - речник ОВА

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"Дивіться, те що ми знаємо, з відкритих джерел, то це буде вузький фарватер, який для зерновозів, для тих караванів, які планується гуртувати і потім йти відповідним маршрутом. Все інше буде заміновано. Ніхто не говорить про те, що акваторія Одеського порту буде повністю розмінована або буде зменшена безпека наших чорноморських рубежів. Про це мова взагалі не йде", - сказав Братчук.

Деталі

Також речник ОВА зауважив, що деяка частина населення чомусь сприйняла отакі домовленості як те, що буде послаблено мінно-вибухову безпеку.

"Цього не буде. Тому заборона відвідувати пляжі Чорноморського узбережжя, купатися в морі - залишається забороною. Я особливо хочу це підкреслити. Шлях буде, маршрут буде технічний саме для кораблів. Для цього хлібного каравану", - наголосив Братчук.

Доповнення

Ворог 23 липня атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збито силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту, повідомили в ОК "Південь".

Це сталося менше як за 24 години після того, як росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна морем - з ООН та Туреччиною. Аналогічну угоду окремо від рф з ООН та Туреччиною підписала й Україна. Йшлось про розблокування для експорту трьох портів - "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Ворожий ракетний удар по порту Одеси уже викликав реакцію, як МЗС України, так і іноземних дипломатів, зокрема, США та ЄС.