"Зерновой коридор": о полном разминировании акватории порта Одессы речь не идет - спикер ОВА

Цитата

"Смотрите, что мы знаем, из открытых источников, то это будет узкий фарватер, который для зерновозов, для тех караванов, которые планируется сплачивать и потом идти по соответствующему маршруту. Все остальное будет заминировано. Никто не говорит о том, что акватория Одесского порта будет полностью разминирована или будет уменьшена безопасность наших черноморских рубежей. Об этом речь вообще не идет", - сказал Братчук.

Детали

Также спикер ОВА отметил, что некоторая часть населения почему-то восприняла такие договоренности как то, что будет ослаблена минно-взрывная безопасность.

"Этого не будет. Поэтому запрет посещать пляжи Черноморского побережья, купаться в море - остается запретом. Я особенно хочу это подчеркнуть. Путь будет, маршрут будет технический именно для кораблей. Для этого хлебного каравана", - подчеркнул Братчук.

Дополнение

Враг 23 июля атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта, сообщили в ОК "Юг".

Это произошло менее чем через 24 часа после того, как россия подписалась под соглашением о разблокировании экспорта украинского зерна морем – с ООН и Турцией. Аналогичное соглашение отдельно от рф с ООН и Турцией подписала и Украина. Речь шла о разблокировке для экспорта трех портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Вражеский ракетный удар по порту Одессы уже вызвал реакцию, как МИД Украины, так и иностранных дипломатов, в частности, США и ЕС.