"Зерновой коридор": ожидаем, что соглашение заработает в ближайшие дни – Кубраков

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"Продолжается работа над согласованием последних документов, и мы ожидаем, что соглашение заработает уже в ближайшие дни. Для нас было принципиальным, чтобы в украинских территориальных водах и в наших портах все контролировали исключительно Военно-морские силы Украины. Никаких представителей ООН или других стран не было и не будет. Все это сейчас возможно потому, что наши ВСУ вернули контроль над островом Змеиный. После этого мы еще открыли устье Быстро в Дунай и почти за две недели там прошли уже около 70 судов", – отметил Кубраков.

Добавим

Относительно разминирования Черного моря министр отметил, что этот процесс непростой. Но все караваны будут сопровождать украинские спасательные суда, а первыми будут следовать суда минной инфраструктуры.

Напомним

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что в контексте разблокировки экспорта украинского зерна и открытия "зернового коридора" никто не говорит, что акватория порта Одессы будет полностью разминирована.