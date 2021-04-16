Мы перенимаем американский опыт для лечения COVID-19: врач об использовании уникального растительного вещества

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"Кверцетин я давно знаю. Он появился в американских протоколах лечения COVID-19 примерно с сентября 2020 года. То есть они рекомендуют его как препарат, который помогает при лечении COVID-19", - отмечает медик.

Детали

Врач объясняет, что в Украине этот препарат существует уже много лет, но в протоколы лечения Минздрава пока не внесен. При этом рассмотрение дополнения протокола лечения ковидных больных препаратами на основе кверцетина означает, что в Украине активно внедряется американский опыт.

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"Препарат этот давно у нас есть. Он очень недорогой по сравнению с американским вариантом. Американский протокол считает, что этот препарат действует, у нас он был как антиоксидант, который применялся при различных ситуациях - до лучевой болезни - вот такое даже у него необычное действие есть. При болезнях сердца тоже. Надо полагать, что с тех пор, как он попал в американский протокол, наш Минздрав тоже обратил на него внимание", - считает Роханский.

Отдельно врач отметил сильное противовирусное свойство кверцетина.

"Я думаю, это хорошо, что мы заимствуем американский опыт. При этом кверцетин обладает и антивирусной активностью. Его эффективность обязательно покажет время", - подытожил он.

Дополнение

Отметим, новые исследования Борщаговского химико-фармацевтического завода доказали, что препараты на основе кверцетина ("Квертин" в жевательных таблетках и "Корвитин®" в инъекциях) эффективны в составе комплексной терапии для лечения ковидной пневмонии. Именно специалистам завода принадлежит запатентованная разработка формы кверцетина, которая делает его биодоступным на 100%. По информации Борщаговского химико-фармацевтического завода, добавление этих препаратов к базовой терапии существенно улучшает газообмен и ускоряет восстановление функции легких по сравнению с группой контроля. Как оказалось, эти препараты также предотвращают развитие тромботических осложнений. Сейчас идет речь о внесении препаратов в протоколы Минздрава комплексного лечения COVID-19.

Справка

Многочисленные международные исследования показали эффективность применения веществ растительного происхождения, в частности - кверцетина, для лечения COVID-19.

Доказано также его эффективность при предотвращении цитокинового шторма при COVID-19, а также предотвращении образования фиброза легких вследствие ковидной пневмонии.