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Ми переймаємо американський досвід для лікування COVID-19: лікар про використання унікальної рослинної речовини

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. В американських протоколах лікування COVID-19 з 2020 року використовується препарат на основі рослинної флавоноїду - кверцетину, який раніше показав свою ефективність в комплексному лікуванні різних захворювань. Тож не дивно, якщо в МОЗ України зараз звернуть на нього увагу. Про це в коментарі УНН розповів лікар Андрій Роханський.

Цитата:

"Кверцетин я давно знаю. Він з'явився в американських протоколах лікування COVID-19 приблизно з вересня 2020 року. Тобто вони рекомендують його як препарат, який допомагає при лікуванні COVID-19", - зазначає медик.

Деталі

Лікар пояснює, що в Україні цей препарат існує вже багато років, але в протоколи лікування МОЗ поки що не внесений. При цьому розгляд доповнення протоколу лікування ковідних хворих препаратами на основі кверцетину означають, що в Україні активно впроваджується американський досвід.

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"Препарат цей давно у нас є. Він дуже недорогий в порівнянні з американським варіантом. Американський протокол вважає, що цей препарат діє, у нас він був як антиоксидант, який застосовувався при різних ситуаціях - аж до променевої хвороби - ось така навіть у нього незвичайна дія є. При хворобах серця теж. Мабуть, що з тих пір, як він потрапив в американський протокол, наш МОЗ теж звернув на нього увагу", - вважає Роханський.

Окремо лікар зазначив сильну противірусну властивість кверцетину.

"Я думаю, це добре, що ми запозичуємо американський досвід. При цьому кверцетин має і антивірусну активність. Його ефективність обов'язково покаже час", - підсумував він.

Доповнення

Відзначимо, нові дослідження Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу довели, що препарати на основі кверцетину ("Квертин" в жувальних таблетках і "Корвітін®" в ін'єкціях) ефективні в складі комплексної терапії для лікування ковідной пневмонії. Саме фахівцям заводу належить запатентована розробка форми кверцетину, яка робить його біодоступним на 100%. За інформацією Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу, додавання цих препаратів до базової терапії істотно покращує газообмін і прискорює відновлення функції легень в порівнянні з групою контролю. Як виявилося, ці препарати також запобігають розвитку тромботичних ускладнень. Зараз йде мова про внесення препаратів в протоколи МОЗ комплексного лікування COVID-19.

Довідка

Численні міжнародні дослідження показали ефективність застосування речовин рослинного походження, зокрема - кверцетину, для лікування і профілактики COVID-19. 

Доведено також його ефективність при запобіганні цитокинового шторму при COVID-19, а також запобіганні утворенню фіброзу легенів внаслідок ковідної пневмонії. 

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