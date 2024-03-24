Мы не видим угрозы со стороны Приднестровья: Кипер о ситуации в Одесской области

российский "контингент" в непризнанном Приднестровье не представляет угрозы для Украины. Об этом в интервью "Главком" рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

На сегодняшний день мы не видим угроз со стороны Приднестровья. На границе у нас давным-давно возведены фортификационные сооружения. Весь пограничный участок мониторим - подчеркнул он.

Напомним,

В конце февраля так называемая Приднестровская Молдавская Республика попросила защиты у РФ. Комментируя это, Кипер отметил, что в заявлениях так называемой власти "ПМР" об Украине речь не шла. Вместе с тем, в соцсетях распространяются фейки, которые нагнетают ситуацию.

Тelegram-каналы подхватили Гагаузию, подхватили "ПМР", подхватили Молдову и почему-то опять проблемы их возложили на Украину. Понимаете, почему? Все это для того, что кому-то выгодно распространять панику здесь у нас, внутри Украины, у нас в Одесской области - объясняет он.

Глава ОГА также опроверг вероятность ввода украинских войск в "ПМР".

Мы же не будем походить на россиян и лезть на территорию другого государства. Мы сегодня защищаем свое государство и видим, какие большие жертвы у нас от войны, какое моральное состояние у наших людей, какие большие материальные убытки имеем - отметил он.

"Это российская провокация": в ГУР прокомментировали атаку по воинской части в непризнанном Приднестровье