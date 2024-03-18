"Это российская провокация": в ГУР прокомментировали атаку по воинской части в непризнанном Приднестровье

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил, что атака беспилотника-камикадзе на воинскую часть вблизи Тирасполя в непризнанном Приднестровском регионе - это российская провокация. рф хочет дестабилизировать ситуацию в этом регионе. Об этом заявил Юсов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Мы можем констатировать и подтвердить официальную обнародованную позицию: это российская провокация. Как и каким образом она была реализована позже будет выяснено и отдельно будет коммуникация по этому поводу. Действительно есть заявление Молдовы и Украины. В конце концов непризнанному Приднестровью этот инцидент также не нужен. Единственная заинтересованная сторона в этой истории - это государство-агрессор РФ, которая хочет дестабилизировать в той или иной степени ситуацию и в данном регионе - сказал Юсов.

Дополнение

Вчера ведомство безопасности "Приднестровской Молдавской Республики" сообщило, что дрон-камикадзе совершил атаку на воинскую часть под Тирасполем.

В то же время, Бюро политики реинтеграции Молдовы заявило, что Украина не причастна к атаке дрона на воинскую часть в непризнанной республике Приднестровье.