Мы не перестанем работать, потому что кормим людей - Косюк рассказал о работе МХП на карантине

Так, по словам Косюка, все предприятия группы МХП работают в штатном режиме.

"С компанией все будет хорошо, мы работаем в штатном режиме. Мы не сократили ни количество смен, ни количество людей, ни количество продукции, которую производим. И мы не перестанем работать, потому что мы кормим людей: от нас зависит продовольственная безопасность и жизнедеятельность страны", - подчеркнул он.

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На предприятиях МХП внедрены беспрецедентные меры безопасности, добавил Косюк, сокращение людей - не планируется.

"Мы никогда не спекулировали на кризисах по отношению к людям, и мы даже подумать об этом не можем. Люди - наша главная ценность. Мы их защитим и будем с ними столько, сколько они с нами захотят быть", - подчеркнул владелец компании.

Об неоплачиваемых отпусках и речи быть не может, подчеркнул Косюк.

"Это не о МХП и не о компании, в которой люди работают. Зато я думаю, что мы создадим дополнительные рабочие места для тех, кто нуждается в заработке в регионах, где находятся наши предприятия", - сообщил он.

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Сотрудникам компании, которые наиболее уязвимы к вирусу, МХП предоставит двойную опеку.

"Это люди 60+, а также те, которые имеют хронические заболевания. Они, к сожалению, входят в наиболее уязвимую категорию. Такие сотрудники получат специальный режим работы, который никоим образом не повлияет на их жизнь: все зарплаты и бонусы, которые сегодня существуют, у них останутся. Независимо от того, мы отправим их на карантин, или предложим какие-то особые методы работы, где они не будут контактировать с другими людьми", - рассказал Косюк.

В случае заражения COVID-19 - МХП будет покрывать все расходы сотрудников на лечение.

"Если сотрудник МХП заболеет, чего я очень не хочу - это вопрос компании. И мы сделаем все, чтобы покрыть расходы, которые будут понесены в результате такого случая", - добавил он.

Напомним, на фоне распространения коронавируса, МХП взял под опеку два региона Украины. Речь о Винницкой и Черкасской областях, где действуют предприятия компании. Суммарно МХП уже выделил 84 млн грн на борьбу с болезнью. На поддержку МХП могут рассчитывать все, кто проживает на территории указанных регионов, говорит Косюк.

"Мы сделаем все, и даже больше возможного, чтобы помочь местной власти и больницам быть оборудованными и готовыми к любым вызовам", - добавил он.