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Американські експерти розповіли про користь курячого бульйону під час коронавіруса

Американські експерти розповіли про користь курячого бульйону під час коронавіруса

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. У світі бушує коронавірус, і вакцини від захворювання до цих пір немає. Протистояти коронавірусу допоможе сильний імунітет, який можна зміцнити за допомогою курячого бульйону, повідомляє американський медичний портал MDLinx, передає УНН.

Американці називають курячий бульйон "підсилювачем імунітету" через велику кількість корисних речовин.

У м'ясі курки міститься амінокислота L-цистеїн. Це - важлива складова багатьох муколітичних препаратів, спрямованих на боротьбу з простудними захворюваннями: кашлем і нежитем.

Велика кількість амінокислот, які використовуються організмом для вироблення антитіл, необхідних для боротьби з інфекцією, містить курячий білок.

"Таким чином, курячий бульйон - це харчові ліки", - говорять експерти.

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Курячий бульйон - це також джерело вітамінів.

"Три порції курячого бульйону містять в собі близько 50% від рекомендованої добової норми вітаміну В6. Цей вітамін покращує роботу нервових клітин і зміцнює імунну систему", - йдеться в повідомленні.

Курячий бульйон містить і вітаміни А і С, фосфор і антиоксиданти, які покращують імунну функцію.

"Продукт насичений магнієм, що допомагає зміцнити кістки, також містить колаген, який має протизапальні властивості", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, коронавірус не передається через їжу. Але краще вибирати герметично упаковане м'ясо. І не на стихійних ринках - а в магазині, рекомендує лікар-інфекціоніст й імунолог Олександр Карлівський.

"Тому що з таким м'ясом контактувало менше людей. А ще - треба обов'язково піддати м'ясо термічній обробці. Це не тому що коронавірус - це базові умови безпечного харчування", - додав він.

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