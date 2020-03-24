Американські експерти розповіли про користь курячого бульйону під час коронавіруса

КИЇВ. 24 березня. УНН. У світі бушує коронавірус, і вакцини від захворювання до цих пір немає. Протистояти коронавірусу допоможе сильний імунітет, який можна зміцнити за допомогою курячого бульйону, повідомляє американський медичний портал MDLinx, передає УНН.